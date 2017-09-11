 Burak Yılmaz’a 61CELL Sürprizi – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Burak Yılmaz’a 61CELL Sürprizi

    Burak Yılmaz’a 61CELL Sürprizi
    Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz'a, Turkcell hoş geldin sürprizi yaptı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, golcü oyuncuya, sonu forma numarası 17'yi taşıyan 61CELL hattını hediye etti. Burak, Trabzonspor ve Turkcell arasında yapılan anlaşma ile Türkiye'de ilk kez bir kentin plaka rakamlarını taşıyan başlangıç numaralarına sahip 61CELL'e ait 0561 BRK 17 17 numarasını taraftarların önünde aldı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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