Bakkal: Daha dirençli bir duruş sergilemeliyiz

G.Birliği'nin başında ilk maçına çıkan Mesut Bakkal, daha dirençli ve daha şahsiyetli bir duruş sergilemeleri gerektiğini söyledi. Trabzonspor'u kutlayan Bakkal, "Usta ayaklar ortaya çıktı ve maçı aldı. Bizim daha dirençli daha şahsiyetli bir duruş sergilememiz gerekiyor. Böyle olursanız çabuk kırılıyorsunuz. Eksiklerimizi gördük" dedi.