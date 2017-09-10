 Yanal 4, Bakkal 5 kez kazandı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yanal 4, Bakkal 5 kez kazandı

    Yanal 4, Bakkal 5 kez kazandı
    Eskiden birlikte çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile G.Birliği'nin hocası Mesut Bakkal, büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam farklı takımlarda daha önce ligde ve kupada 12 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın başında olduğu takımlar 4. kez sahadan galip ayrılırken, Bakkal'ın takımları ise 5. kez kazandı.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal 4, Bakkal 5 kez kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.