Yanal 4, Bakkal 5 kez kazandı

Eskiden birlikte çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile G.Birliği'nin hocası Mesut Bakkal, büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam farklı takımlarda daha önce ligde ve kupada 12 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın başında olduğu takımlar 4. kez sahadan galip ayrılırken, Bakkal'ın takımları ise 5. kez kazandı.