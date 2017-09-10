Volkan Şen Fotomaç’ı doğruladı
Volkan Şen, Trabzonspor'un kendisine kucak açtığını ve tekrar sahip çıktığını belirterek şunları kaydetti: "Benim için zor bir süreçti. Menajerimle başkanıma tekrar Trabzonspor'a geri dönmek istediğimi iletmiştim. O günden bu yana zorlu süreç. Sonunda çok mutlu olduğum gün oldu. İnşallah sahada sadece futbola odaklanıp elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Havalimanında çok güzel karşıladılar. Bu teşekküre sahada elimden gelenin en iyisini yaparak cevap vermek istiyorum. Kulüp ve benim için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor." Volkan, önceki gün FOTOMAÇ'ın yazdığı "Burak transferde etkili oldu" haberimiz için, "Burak ile görüştüm. Buraya gelmemde onun etkisi büyük. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:16
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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