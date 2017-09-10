 Volkan Şen Fotomaç’ı doğruladı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Volkan Şen Fotomaç’ı doğruladı

    Volkan Şen Fotomaç’ı doğruladı

    Volkan Şen, Trabzonspor'un kendisine kucak açtığını ve tekrar sahip çıktığını belirterek şunları kaydetti: "Benim için zor bir süreçti. Menajerimle başkanıma tekrar Trabzonspor'a geri dönmek istediğimi iletmiştim. O günden bu yana zorlu süreç. Sonunda çok mutlu olduğum gün oldu. İnşallah sahada sadece futbola odaklanıp elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Havalimanında çok güzel karşıladılar. Bu teşekküre sahada elimden gelenin en iyisini yaparak cevap vermek istiyorum. Kulüp ve benim için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor." Volkan, önceki gün FOTOMAÇ'ın yazdığı "Burak transferde etkili oldu" haberimiz için, "Burak ile görüştüm. Buraya gelmemde onun etkisi büyük. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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