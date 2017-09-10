'Türk Messi' sahne aldı!

Gençlerbirliği karşısında kilidi açmakta zorlanan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'nın ikinci yarıda maça dahil olmasıyla golleri sıraladı.

Akyazı'daki maçta ilk yarıda etkili olamayan bordo-mavililer 'evlatlarıyla' işi bitirdi

1999 doğumlu Abdülkadir ile 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı, yedek başladıkları maçta ikinci yarıda yaptıkları birer asistle galibiyetin mimarı oldular.

UEFA'nın Türk Messi benzetmesi yaptığı ve Guardian'ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir Ömür, beraberlik golünün asistini yaptı.

Abdülkadir Ömür, Göztepe maçında son 15 dakikada oyuna girmiş dikkat ve çekmişti.

Abdülkadir Ömür dümene geçti!

Trabzonspor'un 1999 doğumlu yeteneği Abdülkadir Ömür, 45 dakikada yaptığı 4 kilit pasla hücumda üretkenlik yarattı.

Genç oyuncu, takımın zorlandığı dakikalarda ceza sahasına yaptığı 4 orta ile golcülere pozisyon hazırladı.

%89,3 pas yüzdesiyle oynayan 18 yaşındaki oyuncu maçı 1 asistle tamamladı.

Yusuf Yazıcı 'al da at' dedi

Trabzonspor alt yapısının bir başka ürünü olan Yusuf Yazıcı da galibiyete 1 asistle katkı yaptı. Maça 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 84. dakikada Rodallega'nın golünün pasını verdi.

