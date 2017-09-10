Trabzonspor'da hedef 3 puan
Trabzonspor, bugün konuk edeceği Gençlerbirliği’ni mağlup etmeyi hedefliyor. Hubocan da sahne alacak
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde zirve yarışının içerisinde olmak için G.Birliği'ni yenerek üst sıralarda kendine yer bulmaya çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, ligin 3'üncü haftasında oynadıkları Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklikler yapacağı öğrenildi. Ersun Yanal'ın Okay'ın yerine Onazi'ye, ayrıca savunmada da sakatlığı nedeniyle hafta içinde antrenmanlara katılamayan Durica'nın yerine yeni transfer Hubocan'a görev verebileceği bildirildi.
FIRTINA ÇOK ÜSTÜN
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 67'nci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 2 takım arasında bugüne kadar yapacakları 66 maçta Karadeniz ekibinin 37, Gençlerbirliği'nin 12 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takım bu periyotta 126 gol atarken, kalesinde ise 62 gol gördü.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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