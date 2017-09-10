Trabzonspor'da hedef 3 puan

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde zirve yarışının içerisinde olmak için G.Birliği'ni yenerek üst sıralarda kendine yer bulmaya çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, ligin 3'üncü haftasında oynadıkları Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklikler yapacağı öğrenildi. Ersun Yanal'ın Okay'ın yerine Onazi'ye, ayrıca savunmada da sakatlığı nedeniyle hafta içinde antrenmanlara katılamayan Durica'nın yerine yeni transfer Hubocan'a görev verebileceği bildirildi.



FIRTINA ÇOK ÜSTÜN

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 67'nci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 2 takım arasında bugüne kadar yapacakları 66 maçta Karadeniz ekibinin 37, Gençlerbirliği'nin 12 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takım bu periyotta 126 gol atarken, kalesinde ise 62 gol gördü.