Trabzonspor - Gençlerbirliği (Canlı)
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Uğur, M. Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay, Burak Yılmaz
Gençlerbirliği 11'i: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Uğur, Skuletic, Issah, Khalili, Milinkovic, Manu, Ahmet İlhan
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde zirve yarışının içerisinde olmak için G.Birliği'ni yenerek üst sıralarda kendine yer bulmaya çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, ligin 3'üncü haftasında oynadıkları Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklikler yapacağı öğrenildi. Ersun Yanal'ın Okay'ın yerine Onazi'ye, ayrıca savunmada da sakatlığı nedeniyle hafta içinde antrenmanlara katılamayan Durica'nın yerine yeni transfer Hubocan'a görev verebileceği bildirildi.
FIRTINA ÇOK ÜSTÜN
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 67'nci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 2 takım arasında bugüne kadar yapacakları 66 maçta Karadeniz ekibinin 37, Gençlerbirliği'nin 12 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takım bu periyotta 126 gol atarken, kalesinde ise 62 gol gördü..
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- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:03
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Fenerbahçe'de durmak yok
Toplam 13
Yorum
yenilik yeni kafalarla olur 5 yıldır aykutun bu takımın genetiğini bozan bir anlayışı hala takımda devam ediyor..ali yıldırım volkan demirel..gitmeli
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Trabzon'da 11'ler belli oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet Can Akbaş bobocandan iyiydi madem neden alındı.ersun yönetime mesajmi veriyor bu adamimi aldınız diye
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Trabzon'da 11'ler belli oldu
Toplam 2
Yorum
Misafir M.Akbaş hariç kadro fena değil. Ama okay iyii değil
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