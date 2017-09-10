Trabzonspor - Gençlerbirliği
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Uğur, M. Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay, Burak Yılmaz
Gençlerbirliği 11'i: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Uğur, Skuletic, Issah, Khalili, Milinkovic, Manu, Ahmet İlhan
Gençlerbirliği, Ahmet İlhan'ın attığı golle 5. dakikada Trabzonspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
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- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:37
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 3
Yorum
CELAL SIMDI BU TURK DEGIL DIYE OYNAMASIN MI NASIL BIR ZIHNIYETTIR BU KISITLAMA SEVDASI ZEKI CEVIK AHLAKLI TUM SPORCULARIMIZA EN IYI ORNEK BU ADA
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Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar
Toplam 3
Yorum
Nirvana Beşiktaş rakiplerinden çok üstün olduğu için kazanıyor . Bütün hakemler Fb veya Gs taraftarları . Türkiyede Beşiktaş sempatizanı isen hakem
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Yeni başlangıç
Toplam 9
Yorum
Enda Son iki sezondur ilk kez 4 gol attık heralde :) Geri dönme yok insanları heyecanlandırmayın, ilk 5 mücadelesi veririz 5. ya da 6. bitiririz
Trabzonspor - Gençlerbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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