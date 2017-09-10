 Trabzonspor - Gençlerbirliği – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor - Gençlerbirliği

    Trabzonspor - Gençlerbirliği

    Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor.

    Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

    Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Uğur, M. Akbaş, Mas, Pereira, Okay, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay, Burak Yılmaz

    Gençlerbirliği 11'i: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Uğur, Skuletic, Issah, Khalili, Milinkovic, Manu, Ahmet İlhan

    Gençlerbirliği, Ahmet İlhan'ın attığı golle 5. dakikada Trabzonspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

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    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:37
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