 Kurucu Ziyad Nemli anıldı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Kurucu anıldı

    Kurucu <a href="/index/ziyad-nemli?id=ae45b2ad-5e24-4e5d-91b1-06363c3a1181" class="" rel="tag">Ziyad Nemli</a> anıldı
    Trabzonspor'un kurucularından Ziyad Nemli için Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında dün anma töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Muharrem Usta, "Ziyad ağabey, Trabzonspor gibi büyük bir markanın ortaya çıkmasına liderlik eden kadronun önemli isimlerinden birisiydi. Gazetecilik yönüyle de büyük bir değer. Asla unutmayacağız" diye konuştu.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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