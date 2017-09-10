Trabzonspor'un kurucularından Ziyad Nemli için Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında dün anma töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Muharrem Usta, "Ziyad ağabey, Trabzonspor gibi büyük bir markanın ortaya çıkmasına liderlik eden kadronun önemli isimlerinden birisiydi. Gazetecilik yönüyle de büyük bir değer. Asla unutmayacağız" diye konuştu.