Jose Sosa: Katkı sağlamak istiyorum

İmza töreninde konuşan Jose Sosa zor bir transfer süreci olduğunu vurgulayarak "Öncelikle kulüp Başkanımız Muharrem Usta'ya teşekkür ediyoruz. Benim için zor alınan bir karardı ama gerçekten güzel bir karar aldığıma inanıyorum. Başkanımın söylediği gibi önemli bir sene olacak ama bütün hepimiz kenetlenmeliyiz. Bu bir süreç, hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak, takıma katkı sağlamak istiyorum" ifadesini kullandı. Sosa, eski kulübü Beşiktaş'tan bir transfer teklifi alıp almadığı yönünde sorulan soru üzerine, "Beşiktaş hakkında konuşmak gerçekten zor. Resmi olarak teklif gelmedi. Şu an buradayım ve bu anın tadını çıkarmak, burayı konuşmak daha önemli" yanıtını verdi.