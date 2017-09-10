Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzon'a gelerek dün resmi sözleşme imzalayan yeni transferlerden Jose Sosa'yı sahaya sürdü. Yeni transferlerden Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı yedek kulübesinde oturtan deneyimli teknik adam, Volkan Şen'i ise maç kadrosuna almadı.

En son Beşiktaş formasıyla 2015-2016 sezonun 34. haftasındaki Konyaspor'a karşı mücadele eden Jose Sosa, 480 gün sonra Süper Lig'de görev yaptı.

Trabzonspor taraftarları, maç öncesi Arjantinli oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Ligin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz da Gençlerbirliği maçının 11'inde yer bulan bir başka oyuncu oldu.

- Durica'nın yerine Mustafa Akbaş

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Jan Durica'nın yokluğunda yeni transfer Hubocan'a görev vermezken Mustafa Akbaş'ı oynattı.

En son bordo-mavili takım forması altında geçen sezon ligin 25. haftasındaki Galatasaray maçında oynayan Mustafa Akbaş, 176 gün sonra sahaya çıktı.