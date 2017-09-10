 Hubocan: Hedefimize ulaşacağız – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    : Hedefimize ulaşacağız

    Hubocan: Hedefimize ulaşacağız
    Tomas , Türkiye'de önemli bir kulübe geldiğini vurgulayarak "Bunun farkındayım. Başkanım ve beni buraya öneren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğimden beri, kısa sürede havalimanında şehirde olsun kulübün ne kadar büyük olduğunu hissettim. Bunun için çok mutluyum buraya gelmekten. Çok çalışacağız. İnanıyorum ki bu yılın sonunda hedefimize doğru varacağız" diye konuştu
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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