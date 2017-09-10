Fırtına ikinci yarıda koptu

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, kötü başlangıca G.Birliği karşısında dur dedi.

50. yılında şampiyonluk hedefleyen bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Olcay Şahan, Rodallega ve Onazi'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

SOSA İLK 11'DE

Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor'da, yeni transfer Jose Sosa, ilk 11'de yer alarak ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.

Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzon'a gelerek dün resmi sözleşme imzalayan yeni transferlerden Jose Sosa'yı sahaya sürdü. Yeni transferlerden Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı yedek kulübesinde oturtan deneyimli teknik adam, Volkan Şen'i ise maç kadrosuna almadı.

İLK YARIDA TEK GOL

Konuk ekip Gençlerbirliği 6. dakikada Ahmet İlhan'la öne geçti. Milinkovic'in yerden ortasında, ceza alanı içindeki Skuletic'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın çeldiği topu, önünde bulan Ahmet İlhan Özek, yakın mesafede filelere gönderdi: 0-1

NE VARSA EVLATLARDA VAR!

İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizen bordo-mavililer, ikinci yarıda genç yetenek Abdülkadir Ömür'ün oyuna girmesiyle bambaşka bir havaya büründü.

Ersun Yanal'ın ekibi 53. dakikada Abdülkadir'in asistinde Olcay Şahan'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlikten sonra maçı tek kaleye çeviren bordo-mavililer, aradığı üstünlük sayısını 84. dakikada oyuna sonradan giren Rodallega ile buldu.

İkinci golde ise Yusuf Yazıcı'nın büyük payı vardı. Trabzonspor alt yapısının gururu Yusuf Yazıcı, sağ kanattan ortaladı, Rodallega'ya sadece tamamlamak kaldı.

KULÜBEDEN 2 GOL 2 ASİST!

Maçta son sözü Ogenyi Onazi söyledi. Rodallega gibi oyuna sonradan dahil olan Onazi, karşı karşıya pozisyonda kaleci Johannes Hopf'tan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-1.



Sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan Trabzonspor puanını 7'ye çıkararak 4. sıraya yerleşti. Dördüncü hafta sonunda 1 puanda kalan Gençlerbirliği ise son sırada yer aldı.