Bordo maviş sürprizi
Usta, ismi Bordo soyadı Maviş koyulan 6 aylık bebeğe imza attırarak tarihe geçti
Tribünler inleyecek
Gelecekte sevimli bebek Bordo Maviş'i Trabzonspor'da futbolcu olarak görmek istediklerini de kaydeden Usta şöyle dedi: "Bordo, şimdilik minik bir esinti; bir rüzgar. Ama biz onun büyüyünce Fırtına olup eseceğine yürekten inanıyoruz. Ailemizin tek hedefi Balıkesir'den Trabzon'a yerleşmek ve Bordo'yu Trabzonspor'da oynayacak bir futbolcu olarak yetiştirmek. Annenin bana gönderdiği bir mektup vardı. Bu mektupta isteklerini benimle paylaştı. Artık aileyi Trabzon'a yerleştirip Bordo'yu da kulübümüzün geleceğinde başarılı bir futbolcu olarak görmek en büyük idealimiz olacak. Öte yandan o büyüyene kadar biliyoruz ki bize, camiamıza uğur getirecek. Tribünlerimiz bu sezondan itibaren Bordo Maviş'in ismiyle inleyecek!"
13 yıl önce rüyasını görmüş?
Minik Bordo Maviş'in babası Ulaş Bey, çocuğuna neden bu ismi verdiğini anlattı: 13 yıl önce gördüğüm bir rüyada, 2017 yılında Bordo adında bir oğlum olduğunu ve futbolcu olduğunu gördüm. O yıllarda eşim ile tanışmıyorduk. Oğlum Bordo, dünyaya geldiğinde ismine karar vermekte gördüğüm bu rüya etkili oldu. Trabzonspor'u zaten çok seviyorduk. Oğlum doğduktan sonra tamamen fanatik haline geldik. Trabzon'u da bu nedenle görmeye geldik. İlerleyen yıllarda burada yaşayabilir miyiz, Trabzon'a ayak uydurabilir miyiz diye çok merak ettik. Trabzon'u gezdik."
Stadı gezdiler
Trabzonspor'un renlerine kattığı Sosa, Hubocan ve Volkan imza töreni sonrası giyindikleri takımlarının yeni sezon formasıyla stadı gezdi, basın mensuplarına poz verdi. Yeni transferler stadyum hakkında, "Gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkarak oynamak istiyoruz" diye konuştular.
Yunus Emre SEL
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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