 Bordo maviş sürprizi – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    sürprizi

    Bordo maviş sürprizi

    Usta, ismi Bordo soyadı Maviş koyulan 6 aylık bebeğe imza attırarak tarihe geçti

    Karadeniz ekibinin imza töreninde bir de sürpriz gerçekleştirildi. Başkan Usta, ismi Bordo soyadı Maviş koyulan 6 aylık bebeğe de imza attırarak kulüp ve Türkiye tarihinin en genç transferini yaptı. İmza töreninin başında bebekle birlikte annesi Burcu ve babası Ulaş'ı toplantı masasına davet eden Başkan Usta, "Belki dünya tarihinin en küçük transferini gerçekleştirdik. Bordo Maviş bebek, Trabzonspor'un futbolcusu olabilmek için bundan sonra bizimle olacak" ifadelerinde bulundu.

    Tribünler inleyecek
    Gelecekte sevimli bebek Bordo Maviş'i Trabzonspor'da futbolcu olarak görmek istediklerini de kaydeden Usta şöyle dedi: "Bordo, şimdilik minik bir esinti; bir rüzgar. Ama biz onun büyüyünce Fırtına olup eseceğine yürekten inanıyoruz. Ailemizin tek hedefi Balıkesir'den Trabzon'a yerleşmek ve Bordo'yu Trabzonspor'da oynayacak bir futbolcu olarak yetiştirmek. Annenin bana gönderdiği bir mektup vardı. Bu mektupta isteklerini benimle paylaştı. Artık aileyi Trabzon'a yerleştirip Bordo'yu da kulübümüzün geleceğinde başarılı bir futbolcu olarak görmek en büyük idealimiz olacak. Öte yandan o büyüyene kadar biliyoruz ki bize, camiamıza uğur getirecek. Tribünlerimiz bu sezondan itibaren Bordo Maviş'in ismiyle inleyecek!"

    13 yıl önce rüyasını görmüş?
    Minik Bordo Maviş'in babası Ulaş Bey, çocuğuna neden bu ismi verdiğini anlattı: 13 yıl önce gördüğüm bir rüyada, 2017 yılında Bordo adında bir oğlum olduğunu ve futbolcu olduğunu gördüm. O yıllarda eşim ile tanışmıyorduk. Oğlum Bordo, dünyaya geldiğinde ismine karar vermekte gördüğüm bu rüya etkili oldu. Trabzonspor'u zaten çok seviyorduk. Oğlum doğduktan sonra tamamen fanatik haline geldik. Trabzon'u da bu nedenle görmeye geldik. İlerleyen yıllarda burada yaşayabilir miyiz, Trabzon'a ayak uydurabilir miyiz diye çok merak ettik. Trabzon'u gezdik."

    Stadı gezdiler
    Trabzonspor'un renlerine kattığı Sosa, Hubocan ve Volkan imza töreni sonrası giyindikleri takımlarının yeni sezon formasıyla stadı gezdi, basın mensuplarına poz verdi. Yeni transferler stadyum hakkında, "Gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkarak oynamak istiyoruz" diye konuştular.

    Yunus Emre SEL
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bordo maviş sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.