3'lü imza şov
50. yılında şampiyonluk hedefleyen Fırtına’nın 3 flaş transferi ve Başkan Muharrem Usta’dan taraftara mesaj: 2017-18 sezonunda çok ama çok iyi bir Trabzonspor’u hep birlikte göreceğiz
İmza töreninde konuşan Başkan Usta, "Zor bir transfer sürecinde eksiliklerimizi tamamlamanın uğraşını verdik. 50'nci yılımızdayız. Daha güçlü bir takım olmak, Trabzonspor gibi başarılı bir kulübün nice başarılı dönemleri yakalaması açısından yoğun bir uğraş içerisindeyiz. 2017-18 sezonunda çok ama çok iyi bir Trabzonspor'u hep birlikte göreceğiz. Bütün amacımız çok başarılı, zirvede olan bir Trabzonspor inşa edebilmek. Bu yolculukta en büyük gücümüz camiamız, taraftarımız. Hep birlikte Trabzonspor'un nice şampiyonluk ve başarılarını birlikte yakalamak ümidiyle yeni transferlere hoş geldiniz diyorum" ifadesini kullandı.
2. ile 6.'nın farkı 80 milyon TL
Ligde 2'nci olma ile 6'ncı sırada olmak arasında ekonomik anlamda da büyük farklar bulunduğunu kaydeden Usta, şöyle devam etti:"Maç kazanmak, sponsor, seyirci gelirleri, oyuncuların değerlerinin artmasına baktığımızda yıllık gelir farkı 80 milyon lira. Takım dışında olan oyunculara ödeme yükü olmayan bir Trabzonspor, sıralamada mümkün olan en yukarıdaki yere çalışan bir Trabzonspor olacak. Bu finansal balans işi. Trabzonspor gibi kulüp, asla kabul edilemeyecek bir sırada bulanmamalı. Daha önce 25 kişi kadro oluyordu, 15 futbolcu da dışarıda kalıyordu. Bu 15 oyuncuya ödenen para 3 transferin maliyetinden daha fazlaydı. Bu yıl sadece 25 kişilik kadro var."
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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