 "Transferde Burak Yılmaz etkili oldu" – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    "Transferde Burak Yılmaz etkili oldu"

    "Transferde Burak Yılmaz etkili oldu"

    Trabzonspor'un imza töreninde konuşon Volkan Şen, transferi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Volkan yaptığı açıklamada bordo-mavili kulübe transferi konusunda Burak Yılmaz'ın etkili olduğunu söyledi.

    Yeniden Trabzonspor'a transfer olan Volkan Şen imza töreninde yaptığı açıklamada bordo-mavili takıma transferinde daha önce Galatasaray forması giyen ve Çin'e gittikten sonra yeniden Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz'ın etkili olduğunu açıkladı.

    İşte Volkan Şen'in açıklamaları:

    "Bana kucak açtıkları için camiamıza teşekkür ediyorum. Olumsuzlukları geride bırakıp, başarılar yaşamak istiyorum. Menajerimle Trabzonspor'a gelmek istediğimi bildirdim. Sahada elimden gelenin en iyisni yaparak cevap vermek istiyorum.? Trabzonspor'a gelmem de açıkçası Burak Yılmaz etkili oldu."

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:57
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