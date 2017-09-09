"Transferde Burak Yılmaz etkili oldu"
Trabzonspor'un imza töreninde konuşon Volkan Şen, transferi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Volkan yaptığı açıklamada bordo-mavili kulübe transferi konusunda Burak Yılmaz'ın etkili olduğunu söyledi.
Yeniden Trabzonspor'a transfer olan Volkan Şen imza töreninde yaptığı açıklamada bordo-mavili takıma transferinde daha önce Galatasaray forması giyen ve Çin'e gittikten sonra yeniden Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz'ın etkili olduğunu açıkladı.
İşte Volkan Şen'in açıklamaları:
"Bana kucak açtıkları için camiamıza teşekkür ediyorum. Olumsuzlukları geride bırakıp, başarılar yaşamak istiyorum. Menajerimle Trabzonspor'a gelmek istediğimi bildirdim. Sahada elimden gelenin en iyisni yaparak cevap vermek istiyorum.? Trabzonspor'a gelmem de açıkçası Burak Yılmaz etkili oldu."
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:57
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Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk
Toplam 2
Yorum
celal 34 yıl sonra ılk defa kazık yemedık adam gıbı oyuncu aldık denırse de daha hos olur
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 8
Yorum
sosa61 ntvpor memet ayhan tsden dk konuşmazdınız neoldi size neoldi boyle ızdırabınızı anlıyoruz izleme oranınız düştü aspor yaşasın
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Balta, Nigel, Donk, Tarık elde kaldı!
Toplam 7
Yorum
koca cimbomlu nerde görülmüş 31-32 yasın üstündeki adamlara milyon eurolar ödemek...bu yönetimin en kötü yanıydı. düşünsene Selçuğa şimdi kim verir 3 mily
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