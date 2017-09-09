Trabzon, Bordo Maviş’i renklerine bağladı
Trabzonspor'un, yeni sezondaki son transferi Bordo-Maviş oldu. Henüz altı aylık Bordo Maviş ile sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, altyapısına minik bir oyuncu kazandırdı.
Dünyanın en küçük transferi Trabzonspor'da
Trabzonspor'un yeni transferleri Jose Sosa, Volkan Şen ve Tomas Hubocan'ın imza töreninde Bordo Maviş'in transferi ile dünyanın en küçük futbolcusunu takıma kazandırdıklarını açıklayan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 'Bordo'nun, şimdilik minik bir esinti; bir rüzgar olduğunu belirterek, "Ama biz onun büyüyünce Fırtına olup eseceğine yürekten inanıyoruz. Ailemizin tek hedefi Balıkesir'den Trabzon'a yerleşmek ve Bordo'yu Trabzonspor'da oynayacak bir futbolcu olarak yetiştirmek. Annenin bana gönderdiği bir mektup vardı. Bu mektupta isteklerini benimle paylaştı. Artık aileyi Trabzon'a yerleştirip Bordo'yu da kulübümüzün geleceğinde başarılı bir futbolcu olarak görmek en büyük idealimiz olacaktır. Öte yandan o büyüyene kadar biliyoruz ki bize, camiamıza uğur getirecek. Tribünlerimiz bu sezondan itibaren Bordo-Maviş'in ismiyle inleyecek" ifadelerini kullandı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:58
-
Final gibi maç
Toplam 10
Yorum
Gs Başakşehir Fenerbahçeyi rahat yenecektir
-
RvP: Ameliyat olmam
Toplam 10
Yorum
hakan van persi ücretini uefa ya değilde fenere kitlemek için ameliyattan kaçıyor
-
Alemin gözü onda Sosa Trabzonspor'da
Toplam 6
Yorum
ZÜHTÜ sosa ciddi ve iyi transfer olcayla sosa orta sahayı çözer Sosa kardeş hani türkiyede terör vardı 3.320.000.-EUR garanti ücret,.olunca :) :)
Trabzon, Bordo Maviş’i renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.