 Trabzon, Bordo Maviş’i renklerine bağladı – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Trabzon, Bordo Maviş’i renklerine bağladı

    Trabzon, Bordo Maviş’i renklerine bağladı

    'un, yeni sezondaki son transferi Bordo-Maviş oldu. Henüz altı aylık Bordo Maviş ile sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, altyapısına minik bir oyuncu kazandırdı.

    Balıkesirli Ulaş ve Burcu Maviş'in altı aylık oğulları Bordo'nun hikayesi beş yıl öncesine uzanıyor. Baba Ulaş Maviş, 2012 yılında bir rüyasında oğlunun olduğunu ve ismini Bordo koyduklarını görüyor. Aradan beş sene geçtikten sonra o dönemki kız arkadaşı Burcu ile hayatını birleştiren Ulaş Maviş'in rüyası, 2017'de oğlunun dünyaya gelmesi ile gerçek oluyor. Burcu ve Ulaş çifti çocuklarının ismini Bordo koyarak dünyada bir ilke imza atıyor.

    Dünyanın en küçük transferi Trabzonspor'da
    'un yeni transferleri Jose Sosa, Volkan Şen ve Tomas Hubocan'ın imza töreninde Bordo Maviş'in transferi ile dünyanın en küçük futbolcusunu takıma kazandırdıklarını açıklayan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 'Bordo'nun, şimdilik minik bir esinti; bir rüzgar olduğunu belirterek, "Ama biz onun büyüyünce Fırtına olup eseceğine yürekten inanıyoruz. Ailemizin tek hedefi Balıkesir'den Trabzon'a yerleşmek ve Bordo'yu Trabzonspor'da oynayacak bir futbolcu olarak yetiştirmek. Annenin bana gönderdiği bir mektup vardı. Bu mektupta isteklerini benimle paylaştı. Artık aileyi Trabzon'a yerleştirip Bordo'yu da kulübümüzün geleceğinde başarılı bir futbolcu olarak görmek en büyük idealimiz olacaktır. Öte yandan o büyüyene kadar biliyoruz ki bize, camiamıza uğur getirecek. Tribünlerimiz bu sezondan itibaren Bordo-Maviş'in ismiyle inleyecek" ifadelerini kullandı.



    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:58
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