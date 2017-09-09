Son Fırtına Volkan

Fırtına transferin son gününde Sosa ile birlikte eski oyuncusu Volkan Şen'i de renklerine kattı. Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Volkan Şen ile yıllık 850 bin euro karşılığında iki yıllık sözleşme imzaladı. Ersun Yanal'ın yanı sıra Burak Yılmaz başta olmak üzere birçok oyuncunun kefil olarak takıma alınmasını istediği 30 yaşındaki sağ kanatla İstanbul'da görüşen Başkan Muharrem Usta, Volkan'ın kendilerine, "Boş sözleşmeye imza atmaya hazırım çünkü Trabzonspor'a geri gelmek istiyorum. Yarım kalan işimi tamamlamak istiyorum" dediğini ve bu şartlar altında kendisiyle anlaşma yaptıklarını özellikle belirtti.



57 MAÇTA 7 GOL ATTI

Karadeniz ekibinin 29 Ağustos 2011'de Bursaspor'dan 3 milyon 700 bin euro'ya aldığı Volkan Şen, 27 Ocak 2014'te taraftarlar ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Bursaspor'a transfer olmuştu. 26 Ağustos 2013'te oynanan Rizespor maçında taraftarların tepki göstermesi sonucu ağlayarak sahayı terk etmişti. 1.75 boyundaki oyuncu, Trabzonspor forması ile daha önce çıktığı 57 karşılaşmada 7 kez fileleri sarstı ve 5 de asist yaptı.