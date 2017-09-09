 Jose Sosa idmana çıktı – Fotomaç – 09 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Jose Sosa idmana çıktı

    Jose Sosa idmana çıktı

    Süper Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliğini konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferler Sosa ve Volkan Şen de idmanda yer alan isimler oldu.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisler'inde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatini beklemeyle başladı. Bordo-mavililerin yeni transferleri Sosa ve Volkan Şen de antrenmanda yer aldı.
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jose Sosa idmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.