Jose Sosa idmana çıktı

Süper Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliğini konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferler Sosa ve Volkan Şen de idmanda yer alan isimler oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisler'inde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatini beklemeyle başladı. Bordo-mavililerin yeni transferleri Sosa ve Volkan Şen de antrenmanda yer aldı.

