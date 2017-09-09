Jose Sosa idmana çıktı
Süper Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliğini konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferler Sosa ve Volkan Şen de idmanda yer alan isimler oldu.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:14
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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