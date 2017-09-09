Alemin gözü onda Sosa Trabzonspor'da

Trabzonspor, uzun zamandır görüşme halinde olduğu Milan'ın 10 numarası Jose Sosa'ya nihayet kavuştu. Bordo-mavililerin Milan'dan renklerine bağladığı Arjantinli 10 numara dün öğle saatlerinde İstanbul'a ayak bastı, yer yerinden oynadı. İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu, kalabalık bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı, tezahüratlarla yeri göğü inletti. 15



OCAK'TA OPSİYON VAR

Yoğun ilgi nedeniyle havalimanından güçlükle ayrılan Sosa, Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçip üç yıllık sözleşmeimzaladı ve gece yarısı Trabzon'a gitti. Arjantinli yıldızın sözleşme detayları da belli oldu. Sosa'ya özel mukavele yapıldı. Ocak'a kadar kiralık gözükecek Sosa için Milan'a 1 milyon 350 bin euro kiralama ücreti, oyuncuya yarım sezonluk 1 milyon 620 bin euro ödenecek. 15 Ocak 2018'e kadar satın alma hakkını alan Fırtına, 3 milyon 400 bin euro'ya bonservisi alabilecek. Bu durumda Sosa'nın 3 yıllık sözleşmesi devreye girecek. 2. yarı için 1 milyon 620 bin euro alacak Sosa, 2018-19 için 3 milyon 320 bin euro, 2019-20 için 3 milyon 240 bin euro alacak.



MUHTEŞEM KARŞILAMA

Fırtına'nın transferleri Sosa ve Volkan Şen'e görkemli bir karşılama yapıldı. Havaalanına akın eden binlerce Trabzonlu, iki yıldızı meşalelerle karşıladı. Taraftarın omuzlara aldığı Sosa ve Volkan Şen, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Havaalanına akın eden binlerce Trabzonlu, iki yıldızı meşalelerle karşıladı. Taraftarın omuzlara aldığı Sosa ve Volkan Şen, şaşkınlıklarını gizleyemedi.







ÜÇLÜ İMZA TÖRENİ

Trabzonspor, transfer sezonunun son üç gününde kadrosuna kattığı Tomas Hubocan, Jose Sosa ve Volkan Şen için bugün stadyumda imza töreni düzenlenecek. Başkan Muharrem Usta'nın törende yer alacağı dile getirildi. Takımın en pahalı ismi Mila n'dan 1.5 milyon euro alan 32 yaşındaki Sosa, Trabzonspor'a 3.6 milyon euro'ya 3 yıllık imza attı. Sosa bu ücretle yıllık 3 milyon 550 milyon euro alan Burak Yılmaz'ı da geçmiş oldu..



FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu. Bu sezon Jose Sosa 8, Volkan Şen 9, Hubocan ise 18 numaralı formayı terletecek.



KARİYERİ

Kariyerine Arjantin'nin Estudiantes ekibinde başlayan Sosa, Avrupa'da Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv ve Atletico Madrid'de forma giydikten sonra 2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı takımda oynadığı iki sezonda 78 resmi maçta 14 kez ağları havalandıran Arjantinli futbolcu, bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Jose Sosa, 2016-207 sezonu öncesinde Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Milan'a gitti. Arjantinli futbolcu, geçen sezon Milan'da çıktığı 19 resmi müsabakada gol atmayı başaramadı.

Yunus Emre SEL