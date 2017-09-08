Yusuf Yazıcı sözünü tuttu

Trabzonspor'da yıllık 250 bin TL'ye oynayan Yusuf Yazıcı, en az paraya forma giyen yıldız oyuncu olarak dikkat çekmişti. Milli Takım formasıyla Turkcell reklam filminde boy gösteren 20 yaşındaki orta sahanın buradan kazandığı ücreti Lösev'e bağışlama sözü verdiği belirtilmişti. Yusuf dün bu parayı Lösev'e yolladı.