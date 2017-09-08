 Yusuf Yazıcı sözünü tuttu – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    sözünü tuttu

    Yusuf Yazıcı sözünü tuttu
    Trabzonspor'da yıllık 250 bin TL'ye oynayan Yusuf Yazıcı, en az paraya forma giyen yıldız oyuncu olarak dikkat çekmişti. Milli Takım formasıyla Turkcell reklam filminde boy gösteren 20 yaşındaki orta sahanın buradan kazandığı ücreti Lösev'e bağışlama sözü verdiği belirtilmişti. Yusuf dün bu parayı Lösev'e yolladı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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