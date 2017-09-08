Volkan Şen, Trabzonspor'da!

Trabzonspor eski oyuncusu Volkan Şen'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip en son Fenerbahçe forması giyen Volkan'la 2 yıllık anlaşmaya varırken, her yıl için oyuncuya 850 bin Euro ödenecek.



VOLKAN ŞEN'LE 2 YILLIK ANLAŞMA

Trabzonspor Kulübü, Volkan Şen'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bir başka açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2018-19 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017-18 ve 2018-19 futbol sezonları için 850 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.



BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Tüm yaz boyunca kendisine kulüp arayan ve ismi Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Malatyaspor ile anılan Volkan Şen, transferin bitimine saatler kala Trabzonspor'a imza attı. Eski kulübüne dönen Volkan, forma giyeceği her yıl için 850 bin Euro alacak.

TRABZON'DAN AĞLAYARAK AYRILMIŞTI

Ağustos 2011'de Bursaspor'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bonservisle transfer olan Volkan Şen, 2.5 sezon sonunda tribün tepkileri sonrası gözyaşlarıyla birlikte Trabzonspor'a veda etmişti.

Volkan Şen, kariyerinde çıktığı 240 Süper Lig maçında 34 gol atıp 43 asist yaptı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 maçta 7 gol ve 5 asist istatistikleri yakalamıştı.