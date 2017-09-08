Volkan Şen, Trabzonspor'da!

Trabzonspor eski oyuncusu Volkan Şen'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip en son Fenerbahçe forması giyen Volkan'la 2 yıllık anlaşmaya varırken, her yıl için oyuncuya 850 bin Euro ödenecek.







Tüm yaz boyunca kendisine kulüp arayan ve ismi Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Malatyaspor ile anılan Volkan Şen, transferin bitimine saatler kala Trabzonspor'a imza attı. Eski kulübüne dönen Volkan, forma giyeceği her yıl için 850 bin Euro alacak.

TRABZON'DAN AĞLAYARAK AYRILMIŞTI

Ağustos 2011'de Bursaspor'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bonservisle transfer olan Volkan Şen, 2.5 sezon sonunda tribün tepkileri sonrası gözyaşlarıyla birlikte Trabzonspor'a veda etmişti.

Volkan Şen, kariyerinde çıktığı 240 Süper Lig maçında 34 gol atıp 43 asist yaptı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 maçta 7 gol ve 5 asist istatistikleri yakalamıştı.