Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana Durica dışında tüm oyuncular katıldı. Bordo mavililer yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:29
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Jose Sosa Trabzonspor'da
Toplam 11
Yorum
ERAY TS Yönetimi tebrik ediyorum. Çok gerekli bir transferdi. Ama Ersun Yanalla ve mevcut hakemlerle şampiyonluk zor. Belki 2. olup CL'ye gideriz.
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Türkiye maçı öncesi açıklama
Toplam 4
Yorum
solmaz bir Galatasaraylı olarak Oğuzhan özyakup barselonda oynaması lazım diye düşünüyorum
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Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir
Toplam 3
Yorum
GFB46 Yönetim biz taraftarı hiç ama hiç dinlemiyor,kendi bildiklerini okuyorlar ve netice de kulüp iflasın eşiğinde.Başarısızlığın abidesi FB.
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