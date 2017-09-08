 Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi

    Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi

    Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana Durica dışında tüm oyuncular katıldı. Bordo mavililer yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:29
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