Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana Durica dışında tüm oyuncular katıldı. Bordo mavililer yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.