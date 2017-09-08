Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, 15.01.2018 tarihine kadar geçerli olan satın alma opsiyonunun 3.4 milyon euro olduğunu açıkladı. Jose Sosa'ya 3 sezon için toplam 9.8 milyon euro garanti ücret ödenecek.

Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa' nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000 .-EUR ödenecektir.

geçici transfer bedeli olarak .-EUR ödenecektir. Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.

Sosa'nın yıllık ücreti:



Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,