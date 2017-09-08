 Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, Jose Sosa'nın 1.35 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

    Trabzonspor, 15.01.2018 tarihine kadar geçerli olan satın alma opsiyonunun 3.4 milyon euro olduğunu açıkladı. Jose Sosa'ya 3 sezon için toplam 9.8 milyon euro garanti ücret ödenecek.

    Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa' nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre;

    • AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000.-EUR ödenecektir.

    • Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.

    Sosa'nın yıllık ücreti:

    Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

    2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,

    2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,

    2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla,

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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