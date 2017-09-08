Trabzonspor kiralık gönderdi
Trabzonspor Kulübü, sol kanat oyuncusu Luis Ibanez’i 1 yıllığına Kardemir Karabükspor’a kiraladı.
Bordo mavililerin, 2016-17 sezonunda Kızılyıldız'dan transfer ettiği ancak kadroda fazla forma şansı bulamayan ve yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Ibanez'i Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'a kiralanması konusunda anlaşma sağladığı, resmi açıklamanın ise gün içerisinde yapılacağı açıklandı.
29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 2016-17 sezonunda Trabzonspor'da A takımda 9, U21 takımında ise 7 maçta forma giymişti.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:20
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
bjk bize satmadılar ne kadara satıldı bonservisi ne kadar ödendi acaba
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
Salih Yazık oldu yusuf'a. Satılacak oyuncu muydu? 30 yaşını geçsin, o zaman 5 milyon euro verir, transfer ederiz. Çok iddialıyım , yaşayan görecek
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Latovlevici: "Rüyalarım gerçek oldu"
Toplam 4
Yorum
Hasan Sol bek ihtiyacı vardı takımın istenilen oyuncular alınama lotovlevici bedavaya geldi sayılır.
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