 Trabzonspor kiralık gönderdi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Trabzonspor kiralık gönderdi

    Trabzonspor kiralık gönderdi

    Trabzonspor Kulübü, sol kanat oyuncusu Luis ’i 1 yıllığına Kardemir Karabükspor’a kiraladı.

    Bordo mavililerin, 2016-17 sezonunda Kızılyıldız'dan transfer ettiği ancak kadroda fazla forma şansı bulamayan ve yeni sezonda da takımda düşünülmeyen 'i Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'a kiralanması konusunda anlaşma sağladığı, resmi açıklamanın ise gün içerisinde yapılacağı açıklandı.

    29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 2016-17 sezonunda Trabzonspor'da A takımda 9, U21 takımında ise 7 maçta forma giymişti.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:20
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