Trabzonspor 2 ayrılığı KAP'a bildirdi
Trabzonspor transfer döneminin bitmesine saatler kala Yusuf Erdoğan ve Luis Ibanez ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın 1 milyon euro karşılığında Bursaspor'a transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor, Luis Ibanez'in Karabükspor'a kiralandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ve Luis Ibanez ile yollar ayrıldı. Trabzonspor 2 futbolcu için de KAP'a açıklama yaptı.
İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı transfer bildirimleri;
Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
LUIS IBANEZ KARABÜKSPOR'DA
Profesyonel Futbolcumuz Luiz Ezequiel Ibanez'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:28
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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