Sosa'nın lisansı çıktı! Sözleşme bitiş tarihi ise...
Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere başlanan Jose Sosa bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili Kulüp, Arjantinli yıldızın lisansını da çıkardı. Sosa, teknik dierktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda G.Birliği maçında forma giyebilecek
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldığı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.
SOSA İLE 5 AYLIK SÖZLEŞME
Haftasonu oynanacak Gençlerbirliği maçına yetişmesi için Sosa daha şehre ayak basmadan lisansı hazırlandı.
Trabzonspor'un transferin son gününde kadrosuna kattığı Jose Sosa transferi taraftarları heyecanlandırırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde oyuncuyla ilgili yapılan sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri kafaları karıştırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde Jose Sosa'nın lisans başlangıç tarihi 08.09.2017 olarak belirtilirken oyuncunun lisans bitiş tarihi ise 15.01.2018 olarak yazıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre Sosa 5 aylık sözleşmeye imza attı. Josa transferinin kap açıklaması bu akşam saatlerinde yapılması bekleniyor
İşte TFF'nin resmi sitesinde yer alan sözleşme:
KAP'A BİLDİRİLDİ
Bordo-mavili kulüp bugün KAP'a yaptığı bildirimde sözleşme detaylarına yer vermedi. İstanbul'da dün futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerden sonra Sosa'nın Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
TARİHİ SÖZLEŞME
Milan'dan 1.5 milyon euro alan 32 yaşındaki Sosa'nın Trabzonspor'a yıllık 3,6 milyon euro'ya evet dediği belirtiliyor. Sosa bu ücretle yıllık 3.550 milyon euro alan Burak Yılmaz'ı da geçerek bordo-mavili kulübün en pahalı futbolcusu olacak..
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:37
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Sosa'nın lisansı çıktı! Sözleşme bitiş tarihi ise... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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