Sosa'nın lisansı çıktı

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldığı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.



SOSA İLE 5 AYLIK SÖZLEŞME

Haftasonu oynanacak Gençlerbirliği maçına yetişmesi için Sosa daha şehre ayak basmadan lisansı hazırlandı.



Trabzonspor'un transferin son gününde kadrosuna kattığı Jose Sosa transferi taraftarları heyecanlandırırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde oyuncuyla ilgili yapılan sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri kafaları karıştırdı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde Jose Sosa'nın lisans başlangıç tarihi 08.09.2017 olarak belirtilirken oyuncunun lisans bitiş tarihi ise 15.01.2018 olarak yazıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre Sosa 5 aylık sözleşmeye imza attı. Josa transferinin kap açıklaması bu akşam saatlerinde yapılması bekleniyor



İşte TFF'nin resmi sitesinde yer alan sözleşme:







KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavili kulüp bugün KAP'a yaptığı bildirimde sözleşme detaylarına yer vermedi. İstanbul'da dün futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerden sonra Sosa'nın Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



TARİHİ SÖZLEŞME

Milan'dan 1.5 milyon euro alan 32 yaşındaki Sosa'nın Trabzonspor'a yıllık 3,6 milyon euro'ya evet dediği belirtiliyor. Sosa bu ücretle yıllık 3.550 milyon euro alan Burak Yılmaz'ı da geçerek bordo-mavili kulübün en pahalı futbolcusu olacak..