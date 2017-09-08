Sosa'da mutlu son
Bu sabah 10.35’te İstanbul’a ayak basacak olan Arjantinli 10 numara, yıllığı 3.6 milyon euro’dan 3 senelik imza atacak. Milan 4.5 milyon euro alacak
OLCAY DA GÖRÜŞTÜ
Yönetimin Sosa'ya yıllık 3 milyon 600 bin euro, Milan'a da 4.5 milyon euro vereceği öğrenildi. Bu arada Sosa, Junuzovic ile birlikte teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon başında yönetime sunduğu transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Sosa'nın transferinde Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Olcay Şahan'ın da rol oynadığı iddia edildi.
TAKIMIN EN PAHALI İSMİ
Milan'dan 1.5 milyon euro alan 32 yaşındaki Sosa, Trabzonspor'a 3,6 milyon euro'ya 3 yıllık imza attı. Sosa bu ücretle yıllık 3.550 milyon euro alan Burak Yılmaz'ı Beşik- da geçmiş oldu.
Yunus Emre SEL
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:42
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
Sosa'da mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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