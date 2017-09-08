Sosa turp gibi
TRABZONSPOR’a transferi konusunda görüşmelere başlanan Jose Sosa bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldığı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:30
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Sosa turp gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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