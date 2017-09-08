 Sosa turp gibi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Sosa turp gibi

    Sosa turp gibi

    TRABZONSPOR’a transferi konusunda görüşmelere başlanan bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.

    Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldığı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:30
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