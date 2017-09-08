Son dakika! Kaan Ayhan

Karadeniz ekibi, A Milli Takım'ın son maçlarında oynadığı futbolla beğeni toplayan Kaan Ayhan'ın da peşinde...

Hırvatistan karşılaşmasındaki performansıyla övgü alan Kaan, Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giyiyor. Fırtına, Beşiktaş'ın da istediği Kaan'a yıllık 1 milyon euro teklif etti. 22 yaşındaki futbolcu orta alan ve savunmada her bölgede görev yapabiliyor. 1 sene daha sözleşmesi olan genç futbolcu, Düsseldorf ile 29 maça çıktı. 1 gol atıp 2 de asist yapar Kaan, Milli Takım formasını da 7 kez giydi.