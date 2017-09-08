 Son dakika! Kaan Ayhan – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Son dakika! Kaan Ayhan

    Son dakika! Kaan Ayhan

    Karadeniz ekibi, A Milli Takım'ın son maçlarında oynadığı futbolla beğeni toplayan Kaan Ayhan'ın da peşinde...

    Hırvatistan karşılaşmasındaki performansıyla övgü alan Kaan, Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giyiyor. Fırtına, Beşiktaş'ın da istediği Kaan'a yıllık 1 milyon euro teklif etti. 22 yaşındaki futbolcu orta alan ve savunmada her bölgede görev yapabiliyor. 1 sene daha sözleşmesi olan genç futbolcu, Düsseldorf ile 29 maça çıktı. 1 gol atıp 2 de asist yapar Kaan, Milli Takım formasını da 7 kez giydi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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