 Seri galibiyet gerekiyor – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Seri galibiyet gerekiyor

    Seri galibiyet gerekiyor
    Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, camianın güvenini ve desteğini almak için seri galibiyetler elde etmek zorunda olduklarını futbolcularıyla paylaştı. Hem takım olma adına hem de zorlu süreci olumlu geçirme adına sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmanın önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam her maçı tek tek düşünerek ilerleyeceklerini belirtti. Yanal'ın, "Zirvede yer almak istiyoruz ve bunun için seri galibiyetler şart" dediği belirtildi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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