Jose Sosa Trabzonspor'da
Trabzonspor, Milan'da forma giyen Jose Sosa transferini açıkladı.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:32
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 4
Yorum
vedaku AZ Alkmar'da beğendiğim futbolcuydu. Kane'nin olduğu Tottenham'a gitmesi hataydı. İnşAllah faydalı olur ve de 3 tane sol ayaklı forvet oldu.
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 4
Yorum
yazıklar olsun soyleyecek bırsey yok bunu alacagınıza eto yu alsaydınız ya bukadar kotu bır transfer olamaz adammı kalmadı yazıklar olsun yonetıme
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Seri galibiyet gerekiyor
Toplam 3
Yorum
remzi senin mantığınla seri mağlubiyetler kaçınılmaz kendi evinde bile 8 defansciylan oynuyorsun korkak.
Jose Sosa Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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