 Jose Sosa Trabzonspor'da – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Trabzonspor'da

    Jose Sosa Trabzonspor'da

    Trabzonspor, Milan'da forma giyen transferini açıkladı.

    Uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde olan 'da mutlu sona ulaşıldı. Bordo mavililer İtalya'da gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde transfer döneminin bitmesine son gün kala Arjantinli yıldızı açıkladı.

    Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:32
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