İlk kez tam kadro
Castillo ve Burak’ın iyileşmesi, milli takımlarda bulunan futbolcuların sorunsuz dönmesi sonucunda Fırtına bu sezon ilk kez G.Birliği maçına eksiksiz çıkacak
HERKES HAZIR KITA
Ayrıca Yusuf Yazıcı, Okay, Abdurrahim, Abdülkadir, Uğurcan, Onazi, Kucka ve Durica da milli takım kamplarından sorunsuz döndü. Böylelikle Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez tam kadro olarak G.Birliği maçına çıkma şansı yakaladı.
?YANKAYA YÖNETECEK
Fırtına'nın pazar günü oynayacağı G.Birliği maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karadeniz ekibi, 1976 Edirne doğumlu hakem ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 4'er de yenilgi ile beraberlik aldı. Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve İsmail Şencan yapacak.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:19
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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