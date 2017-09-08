İlk kez tam kadro

Castillo ve Burak’ın iyileşmesi, milli takımlarda bulunan futbolcuların sorunsuz dönmesi sonucunda Fırtına bu sezon ilk kez G.Birliği maçına eksiksiz çıkacak

Süper Lig'de pazar günü sahasında G.Birliği ile karşılaşacak Trabzonspor'da, bu sezon ilk kez sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Heerenveen maçında sakatlanan Castillo, menisküs ameliyatının ardından tamamen iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu, Yanal'ın görev vermesi halinde hafta sonu takımda yer alabilecek. Ligin 2. haftasındaki F.Bahçe derbisinde kasığındaki ağrı nedeniyle oyundan çıkan ve Göztepe sınavında da forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın da milli maçın ardından G.Birliği karşısında da görev yapabileceği belirtildi.



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Ayrıca Yusuf Yazıcı, Okay, Abdurrahim, Abdülkadir, Uğurcan, Onazi, Kucka ve Durica da milli takım kamplarından sorunsuz döndü. Böylelikle Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez tam kadro olarak G.Birliği maçına çıkma şansı yakaladı.



? YANKAYA YÖNETECEK

Fırtına'nın pazar günü oynayacağı G.Birliği maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karadeniz ekibi, 1976 Edirne doğumlu hakem ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 4'er de yenilgi ile beraberlik aldı. Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve İsmail Şencan yapacak.