Hubo'Can' geldi
Fırtına’nın 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Slovak stoper Tomas Hubocan dün Trabzon’a geldi
Rusya'da 8 sezon geçirdi
Karadeniz ekibinin yeni transferi Hubocan, 2008-2009 sezonunda Slovakya'nın Zilina kulübünden Zenit'e transfer oldu. Rus kulübünde 6 sezon geçiren Hubocan, 156 maçın 148'inde ilk on birde forma giydi. 1 gol atıp 37 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Hubocan, Zenit'te geçirdiği sezonların ardından bir başka Rus kulübü Dinamo Moskova'ya gitti. Moskova ekibinde 2 sezonda 51 maçın 49'unda ilk 11'de forma giydi. 2 gol atan tecrübeli savunmacı 11 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Hubocan, Rusya'da geçirdiği 8 sezonun ardından Marsilya'ya gitti. Burada 17 maçın 14'ünde ilk 11'de forma giyen oyuncu 5 sarı kart gördü.
Çok iyi bir transfer
Trabzonspor'un eski golcüsü Fatih Tekke, Zenit'te 3 sezon beraber forma giydiği yeni transfer Hubocan'ı değerlendirdi: "Transferin Trabzonsporumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Memleketimize hoş geldi. Umarım burada iyi işler yapar. Kişilik olarak çok iyi bir çocuktur. Karakteri de oldukça düzgündür. Forma giydiğimiz süre boyunca hiç sorun çıkardığını görmedim. Hubocan oldukça agresif ve yırtıcı bir stoperdir. Sağ bek sol bek oynayabilme yeteneğine sahip olması ayrıca büyük bir avantaj. Hızlıdır. Takımı için her şeyi ile mücadele edebilen bir futbolcu ama bazen oyun içerisinde beklenmedik hatalar yapabiliyor. Topu oyna sokuşları bezen iyidir bazen de olumsuzdur. Ama genel hatları ile iyi bir transfer.
?FOTOMAÇ farkı
?Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Trabzonspor'un Hubocan ile ilgilendiğini gün gün işte böyle duyurarak farkını bir kez daha gösterdi. Transferde bir kez daha haklı çıkmanın mutluluğunu yaşadık.
Sayı 123'e yükseldi
Hubocan, bordo-mavililerin 122., Sosa ise 123. yabancı oyuncusu oldu. Fırtına, Süper Lig'de ilk olarak 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Groh'a imza attırarak ilk yabancısını almıştı. Bu sezon Bongonda'yı transfer ederek ilk yabancı transferini gerçekleştiren Karadeniz ekibinin ikinci olarak anlaşmaya vardığı Kucka'nın ardından Hubocan ve Sosa transferi olarak tarihe geçti.
Brezilyalılar zirvede
Fırtına'da en fazla transfer yapılan futbolcular arasında Brezilyalılar (12) ilk sırada yer aldı. Belçika, Polonya ve Slovakya'dan 'dan 7'şer futbolcu alan Karadeniz ekibi, Yugoslavya dağılmadan önce bu ülkeden ve Gürcistan 6'şar oyuncu kadrosuna kattı. Gana'dan 5, Ukrayna ve Nijerya'dan 4'er, Çek Cum., Hırvatistan, Gine, Kamerun, Almanya, Arjantin'den 3'er oyuncu geldi.
4'ü Slovak 14 yabancı
Karadeniz ekibinin mevcut kadrosunda Durica, Bero, Kucka ve son transfer Hubocan olmak üzere Slovaklar ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un 2012-13 sezonunda da kadrosunda Slovakya'dan Vittek ve Sapara bulunuyordu. Hubocan ve Sosa transferleri ile Fırtına'nın kadrosundaki yabancı sayısı 14'e çıktı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:50
-
Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
-
"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
-
Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
Hubo'Can' geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.