 Hubo'Can' geldi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Hubo'Can' geldi

    Hubo'Can' geldi

    Fırtına’nın 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Slovak stoper Tomas dün Trabzon’a geldi

    Trabzonspor'un Marsilya'dan satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiraladığı Tomas dün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. Bordo-mavililerin dördüncü Slovak oyuncusu olan Hubocan hemen sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bir sağlık sorununa rastlanmayan 31 yaşındaki stoper, daha sonra kulübe geçerek takım arkadaşları ile tanıştı. Hubocan'ın resmi sözleşmeyi bugün imzalayacağı belirtildi. Kariyeri boyunca Zenit, Dinamo Moskova ve Marsilya gibi önemli takımlarda forma giyen Hubocan, savunma için adeta bir joker niteliğinde. Stoper oynamasının yanı sıra hem sol hem de sağ bekte görev yapabilen 31 yaşındaki tecrübe, iki ayağını da iyi derecede kullanabiliyor. Yerden sert, zaman zaman faullü oyun stiliyle Süper Lig'e uygun bir profil. Yönetim, KAP'a yaptığı açıklamada, Hubocan'ın maliyetini açıkladı: "Marsilya'ya kiralama bedeli olarak 250 bin euro ödenecektir. Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018'e kadar 1 milyon 100 bin euro bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir. Oyuncuya da da yıllık 1 milyon 800 bin euro ödenecektir."

    Rusya'da 8 sezon geçirdi
    Karadeniz ekibinin yeni transferi Hubocan, 2008-2009 sezonunda Slovakya'nın Zilina kulübünden Zenit'e transfer oldu. Rus kulübünde 6 sezon geçiren Hubocan, 156 maçın 148'inde ilk on birde forma giydi. 1 gol atıp 37 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Hubocan, Zenit'te geçirdiği sezonların ardından bir başka Rus kulübü Dinamo Moskova'ya gitti. Moskova ekibinde 2 sezonda 51 maçın 49'unda ilk 11'de forma giydi. 2 gol atan tecrübeli savunmacı 11 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Hubocan, Rusya'da geçirdiği 8 sezonun ardından Marsilya'ya gitti. Burada 17 maçın 14'ünde ilk 11'de forma giyen oyuncu 5 sarı kart gördü.

    Çok iyi bir transfer
    Trabzonspor'un eski golcüsü Fatih Tekke, Zenit'te 3 sezon beraber forma giydiği yeni transfer Hubocan değerlendirdi: "Transferin Trabzonsporumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Memleketimize hoş geldi. Umarım burada iyi işler yapar. Kişilik olarak çok iyi bir çocuktur. Karakteri de oldukça düzgündür. Forma giydiğimiz süre boyunca hiç sorun çıkardığını görmedim. Hubocan oldukça agresif ve yırtıcı bir stoperdir. Sağ bek sol bek oynayabilme yeteneğine sahip olması ayrıca büyük bir avantaj. Hızlıdır. Takımı için her şeyi ile mücadele edebilen bir futbolcu ama bazen oyun içerisinde beklenmedik hatalar yapabiliyor. Topu oyna sokuşları bezen iyidir bazen de olumsuzdur. Ama genel hatları ile iyi bir transfer.

    ?FOTOMAÇ farkı
    ?Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Trabzonspor'un Hubocan ile ilgilendiğini gün gün işte böyle duyurarak farkını bir kez daha gösterdi. Transferde bir kez daha haklı çıkmanın mutluluğunu yaşadık.



    Sayı 123'e yükseldi
    Hubocan, bordo-mavililerin 122., Sosa ise 123. yabancı oyuncusu oldu. Fırtına, Süper Lig'de ilk olarak 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Groh'a imza attırarak ilk yabancısını almıştı. Bu sezon Bongonda'yı transfer ederek ilk yabancı transferini gerçekleştiren Karadeniz ekibinin ikinci olarak anlaşmaya vardığı Kucka'nın ardından Hubocan ve Sosa transferi olarak tarihe geçti.

    Brezilyalılar zirvede
    Fırtına'da en fazla transfer yapılan futbolcular arasında Brezilyalılar (12) ilk sırada yer aldı. Belçika, Polonya ve Slovakya'dan 'dan 7'şer futbolcu alan Karadeniz ekibi, Yugoslavya dağılmadan önce bu ülkeden ve Gürcistan 6'şar oyuncu kadrosuna kattı. Gana'dan 5, Ukrayna ve Nijerya'dan 4'er, Çek Cum., Hırvatistan, Gine, Kamerun, Almanya, Arjantin'den 3'er oyuncu geldi.

    4'ü Slovak 14 yabancı
    Karadeniz ekibinin mevcut kadrosunda Durica, Bero, Kucka ve son transfer Hubocan olmak üzere Slovaklar ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un 2012-13 sezonunda da kadrosunda Slovakya'dan Vittek ve Sapara bulunuyordu. Hubocan ve Sosa transferleri ile Fırtına'nın kadrosundaki yabancı sayısı 14'e çıktı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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