Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Volkan Şen, Trabzonspor'la anlaşmaya vardı. 3 yıllığına yapılan anlaşmada futbolcuya yıllık 850 bin Euro ödenecek.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:36
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 59
Yorum
vedaku Janssen'i beğenmeyenler onun yerinde H.Kane'nin oynadığını bilmiyor galiba. FB, GS ve BJK birleşse Harry Kane'yi transfer edemez.
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 59
Yorum
aslan jansen hem genç hem yetenekli alınabileceğin en iyilerinden helal olsun fb ye .
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Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan...
Toplam 12
Yorum
cimboman Ahmet Bulut'a teşekkürler,lütfen futbol hayatı boyunca oralarda kalsın.
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