 Eski Fenerli Trabzonspor'da! – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Eski Fenerli Trabzonspor'da!

    Eski Fenerli Trabzonspor'da!

    Volkan Şen, Trabzonspor'la anlaşmaya vardı. 3 yıllığına yapılan anlaşmada futbolcuya yıllık 850 bin Euro ödenecek.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:36
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