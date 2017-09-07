Zirve Yusuf Yazıcı’nın
Bordo-mavililerde altyapıdan yetişen 8 oyuncunun tamamı bu sezon A takımda resmi maç kadrosunda kendine yer buldu, Yusuf Yazıcı 3 maçta 242 dakika ile en çok forma giyen oyuncu oldu. Yusuf Erdoğan 1 maçta 22 dakika, Abdülkadir 1 maçta 3 dakika süre alırken, 1 maçta kadroda yer alan Arda ile 3 maçta da 21 kişilik kadroda şans bulan Abdurrahim, Mustafa, Batuhan ve Uğurcan ise henüz forma giyemedi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
-
Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
-
Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
-
İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Zirve Yusuf Yazıcı’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.