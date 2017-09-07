Zirve Yusuf Yazıcı’nın

Bordo-mavililerde altyapıdan yetişen 8 oyuncunun tamamı bu sezon A takımda resmi maç kadrosunda kendine yer buldu, Yusuf Yazıcı 3 maçta 242 dakika ile en çok forma giyen oyuncu oldu. Yusuf Erdoğan 1 maçta 22 dakika, Abdülkadir 1 maçta 3 dakika süre alırken, 1 maçta kadroda yer alan Arda ile 3 maçta da 21 kişilik kadroda şans bulan Abdurrahim, Mustafa, Batuhan ve Uğurcan ise henüz forma giyemedi.