 Zirve Yusuf Yazıcı’nın – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Zirve Yusuf Yazıcı’nın

    Zirve Yusuf Yazıcı’nın

    Bordo-mavililerde altyapıdan yetişen 8 oyuncunun tamamı bu sezon A takımda resmi maç kadrosunda kendine yer buldu, Yusuf Yazıcı 3 maçta 242 dakika ile en çok forma giyen oyuncu oldu. Yusuf Erdoğan 1 maçta 22 dakika, Abdülkadir 1 maçta 3 dakika süre alırken, 1 maçta kadroda yer alan Arda ile 3 maçta da 21 kişilik kadroda şans bulan Abdurrahim, Mustafa, Batuhan ve Uğurcan ise henüz forma giyemedi.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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