Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Trabzonspor eski oyuncusu Volkan Şen'i transfer etmek için oyuncunun menajeriyle masaya oturdu.
Tüm yaz boyunca kendisine kulüp arayan ve ismi Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Malatyaspor ile anılan Volkan Şen'in, transferin bitimine saatler kala Trabzonspor'a imza atmaya yakın olduğu öğrenildi.
ERSUN YANAL SICAK BAKIYOR
Hücum bölgesinde kanat oyuncusu olarak Theo Bongonda, Fabian Castillo, Yusuf Erdoğan ve Olcay Şahan'a sahip olan Ersun Yanal'ın Volkan Şen'in transferine sıcak baktığı belirtildi. İki taraf arasında başlayan görüşmelerin, kısa süre içerisinde karara bağlanacağı ifade edildi.
TRABZON'DAN AĞLAYARAK AYRILMIŞTI
Ağustos 2011'de Bursaspor'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bonservisle transfer olan Volkan Şen, 2.5 sezon sonunda tribün tepkileri sonrası gözyaşlarıyla birlikte Trabzonspor'a veda etmişti.
Volkan Şen, kariyerinde çıktığı 240 Süper Lig maçında 34 gol atıp 43 asist yaptı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 maçta 7 gol ve 5 asist istatistikleri yakalamıştı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:20
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Şenol Güneş transfer istedi
Toplam 3
Yorum
fanatik kartal üçlü stopr oynat sağ çık sol açık iki orta saha bir ofansif orta saha iki forvt oyna bakalım
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Fener Costa ile coşacak
Toplam 31
Yorum
Niye alınsın Bizde van persie var ne gereği var...
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Aslan Latovlevici
Toplam 9
Yorum
CELAL INANILMAZ BIR FALSOLU ORTA KESIM STILI VAR CANLI SEYREDINCE ANLIYORSUN COK KAFA GOLU ATTIRIR GOMIS E
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