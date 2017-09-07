Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor

Tüm yaz boyunca kendisine kulüp arayan ve ismi Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Malatyaspor ile anılan Volkan Şen'in, transferin bitimine saatler kala Trabzonspor'a imza atmaya yakın olduğu öğrenildi.



ERSUN YANAL SICAK BAKIYOR

Hücum bölgesinde kanat oyuncusu olarak Theo Bongonda, Fabian Castillo, Yusuf Erdoğan ve Olcay Şahan'a sahip olan Ersun Yanal'ın Volkan Şen'in transferine sıcak baktığı belirtildi. İki taraf arasında başlayan görüşmelerin, kısa süre içerisinde karara bağlanacağı ifade edildi.

TRABZON'DAN AĞLAYARAK AYRILMIŞTI

Ağustos 2011'de Bursaspor'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bonservisle transfer olan Volkan Şen, 2.5 sezon sonunda tribün tepkileri sonrası gözyaşlarıyla birlikte Trabzonspor'a veda etmişti.



Volkan Şen, kariyerinde çıktığı 240 Süper Lig maçında 34 gol atıp 43 asist yaptı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 maçta 7 gol ve 5 asist istatistikleri yakalamıştı.