Trabzonspor mutlu sona ulaştı
Trabzonspor, Milan'da forma giyen Jose Sosa ile anlaştı.
Kamil Ahmet, Bongonda, Kucka ve Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'un yapacağı 10 numara bölgesine de Jose Sosa'yı transfer etti. Dün Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Josa konusunda Trabzonspor'la anlaştıklarını söyledi. Önceki gün Gianluca Di Marzio'nun 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifine Sosa'nın sıcak baktığını belirtmesinin ardından, dün Milan cephesi de transferin kendi açılarından bittiğini duyurdu. Mirabelli, Premium Sport'a yaptığı açıklamada "Biz Trabzonspor'la anlaşma sağladık. Artık karar vermesi gereken kişi Sosa" dedi. Bugün de Arjantinli yıldızla görüşen bordo mavili yetkililer transferde mutlu sona ulaştı. Akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmesi beklenen futbolcu resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak
Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalan, 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli, Milan'da ise istediğini bulamadı. Sosa, İtalyan ekibinde 19 maçta 3 asist yapabildi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:46
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G.Saray o ismi bitirdi
Toplam 6
Yorum
GS Atakan Akkaynak ve Rezan Corlu Galatasarayda
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G.Saray o ismi bitirdi
Toplam 6
Yorum
menejer Atakan Akkaynak ve Rezan Corlu Galatasarayda yerli alternatifler için çok iyi...
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G.Saray o ismi bitirdi
Toplam 6
Yorum
Dr.Alban Tff yabancı sınırı koyarsa bu kadar yabancı oyuncuyu napacaz. Demirören Gs başarılı olmasın diye herşeyi yapar bunu öğrenemediniz mi hala.
Trabzonspor mutlu sona ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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