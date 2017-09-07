 Trabzonspor KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Trabzonspor KAP'a bildirdi!

    Trabzonspor KAP'a bildirdi!

    Trabzonspor, Marsilya'dan 'ı 250 bin euro kiralama bedeli karşılığında 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

    Trabzonspor, Marsilya'dan 'ı 250 bin euro kiralama bedeli karşılığında 1 yıllığına kiraladı. Trabzonspor, Hubocan'a 2017-2018 sezonu boyunca 1 milyon 800 bin euro garanti ücret ödeyecek. Taraflar, Slovak futbolcunun satın alma opsiyonunu ise 1.1 milyon euro olarak belirledi.

    Bordo-mavililer'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla,"

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:41
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