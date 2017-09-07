Trabzonspor KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Marsilya'dan Tomas Hubocan'ı 250 bin euro kiralama bedeli karşılığında 1 yıllığına kiraladığını açıkladı
Bordo-mavililer'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,"
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:41
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 9
Yorum
kazmakızma Buna messi yi versenbenim sistemime uymuyor diye oynatmaz ama en doğrusunu o bilir biz ne anlarız.
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 9
Yorum
doğrucu davut söylemekle olmaz. oyuncuyu transfer edin sonra konuşun. bu taraftara hayal satmayın artık ayıp oluyor
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G.Saray o ismi bitirdi
Toplam 6
Yorum
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