Sosa müjdesi

Kamil Ahmet, Bongonda, Kucka ve Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'un yapacağı 10 numara transferi için baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Uzun zamandır orta saha için Sosa, Junuzovic ve Sissoko isimleri ile görüşen bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta, 3 gün önce Junuzovic için Almanya'ya gitmişti. Usta önce Werder Bremen ile masaya oturmuş ardından da 29 yaşındaki Avusturyalı yıldız ile görüşmelere başlamıştı. Tam tek seçenek Junuzovic kaldı derken, dün İtalya'dan gelen açıklama bir anda işleri yine karıştırdı. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Josa konusunda Trabzonspor'la anlaştıklarını söyledi. Önceki gün Gianluca Di Marzio'nun 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifine Sosa'nın sıcak baktığını belirtmesinin ardından, dün Milan cephesi de transferin kendi açılarından bittiğini duyurdu. Mirabelli, Premium Sport'a yaptığı açıklamada "Biz Trabzonspor'la anlaşma sağladık. Artık karar vermesi gereken kişi Sosa" dedi.

DÜN İDMANA DA KATILMADI

Milan ile 5 milyon euro'ya anlaşan Trabzonspor, Sosa ile de masaya oturdu. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, kız arkadaşının Trabzon'da yaşamaya sıcak bakmadığını iddia ederek, düşünmek için süre istedi. Milan'ın antrenmanına da dün katılmayan Sosa'nın, bordo-mavili kulübe gelip gelmeme noktasındaki kararını bugün vermesi bekleniyor. Sosa teklifi kabul ederse Karadeniz ekibine 3 yıllık imza atacak. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalan, 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli, Milan'da ise istediğini bulamadı. Sosa, İtalyan ekibinde 19 maçta 3 asist yapabildi.

Yunus Emre SEL