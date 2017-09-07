Sosa müjdesi
İtalyan ekibi “Biz Trabzonspor ile anlaştık. Sıra Sosa’da” dedi. 32 yaşındaki 10 numara, Fırtına’nın teklifine cevap vermek için bir gün süre istedi. Bugün transfer açıklanabilir
Kamil Ahmet, Bongonda, Kucka ve Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'un yapacağı 10 numara transferi için baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Uzun zamandır orta saha için Sosa, Junuzovic ve Sissoko isimleri ile görüşen bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta, 3 gün önce Junuzovic için Almanya'ya gitmişti. Usta önce Werder Bremen ile masaya oturmuş ardından da 29 yaşındaki Avusturyalı yıldız ile görüşmelere başlamıştı. Tam tek seçenek Junuzovic kaldı derken, dün İtalya'dan gelen açıklama bir anda işleri yine karıştırdı. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Josa konusunda Trabzonspor'la anlaştıklarını söyledi. Önceki gün Gianluca Di Marzio'nun 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifine Sosa'nın sıcak baktığını belirtmesinin ardından, dün Milan cephesi de transferin kendi açılarından bittiğini duyurdu. Mirabelli, Premium Sport'a yaptığı açıklamada "Biz Trabzonspor'la anlaşma sağladık. Artık karar vermesi gereken kişi Sosa" dedi.
DÜN İDMANA DA KATILMADI
Milan ile 5 milyon euro'ya anlaşan Trabzonspor, Sosa ile de masaya oturdu. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, kız arkadaşının Trabzon'da yaşamaya sıcak bakmadığını iddia ederek, düşünmek için süre istedi. Milan'ın antrenmanına da dün katılmayan Sosa'nın, bordo-mavili kulübe gelip gelmeme noktasındaki kararını bugün vermesi bekleniyor. Sosa teklifi kabul ederse Karadeniz ekibine 3 yıllık imza atacak. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalan, 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli, Milan'da ise istediğini bulamadı. Sosa, İtalyan ekibinde 19 maçta 3 asist yapabildi.
Yunus Emre SEL
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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