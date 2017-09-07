Sadece Luis İbanez kaldı
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimlerden sadece Arjantinli sol bek Luis İbanez ile şu ana kadar yollar ayrılmadı. Geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Aykut Demir'in sözleşmesini tek taraflı fesheden bordo-mavililer, Gaziantepspor'da kiralık oynayan Sefa, Muhammet ve Musa'nın mukavelelerini daha önce sonlandırmıştı. İbanez, geçen sezon bordo-mavili takımda 5 maçta 211 dakika görev yapmıştı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:23
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Sadece Luis İbanez kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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