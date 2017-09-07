Sadece Luis İbanez kaldı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimlerden sadece Arjantinli sol bek Luis İbanez ile şu ana kadar yollar ayrılmadı. Geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Aykut Demir'in sözleşmesini tek taraflı fesheden bordo-mavililer, Gaziantepspor'da kiralık oynayan Sefa, Muhammet ve Musa'nın mukavelelerini daha önce sonlandırmıştı. İbanez, geçen sezon bordo-mavili takımda 5 maçta 211 dakika görev yapmıştı.