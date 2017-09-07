Kaan Ayhan operasyonu
Trabzonspor, Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için harekete geçti.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, son olarak Marsilya'nın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Hubocan'ı renklerine bağladı.
Lig yarışında zengin bir kadroya sahip olmak isteyen Bordo Mavililer, rotayı son olarak Milli bir oyuncuya çevirdi.
A Milli Takım'ın son maçlarında oynadığı futbolla beğeni toplayan Kaan Ayhan, Fırtına'nın radarına girdi. Özellikle Hırvatistan maçındaki performansıyla taraflı tarafsız herkesten övgü alan Kaan, Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giyiyor.
Trabzonspor, Kaan'a yıllık 1 milyon Euro teklif edecek. Oyuncu bu teklifi kabul ederse, Alman ekibine de bir teklif götürülecek.
22 yaşındaki futbolcu orta alan ve savunmada her bölgede görev yapabiliyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:25
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Cenk'ten transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
Fatih Önümüzdeki sene İngiltere'ye giderse çok başarılı olacağını düşünüyorum. Kulübüne de para kazandırmak istiyor. Bencil bir oyuncu değil.
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‘Seni 25’e satarım’
Toplam 4
Yorum
Ssaa 12.5 satmadığına pişman olcaksın bence
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Haydi Türkiye bir daha
Toplam 2
Yorum
VezirParmağı Büyük fark yemesek yeter. Letonya ciddi oynarsa ezer geçer. Sonraki maçlar için moral falan kalmaz...
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