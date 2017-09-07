İngiltere'de transfer dönemi kısaldı
İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yaz transfer dönemi lig başlamadan sona erecek.
Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren yaz transfer döneminin lig başlamadan önceki perşembe günü yerel saatle 17.00'de sona ereceği bildirildi.
Bu karara göre İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın diğer büyük liglerinde transfer çalışmaları 31 Ağustos tarihine kadar devam ederken, İngiliz ekipleri rakiplerine göre daha kısa bir takvimle hareket edecek.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho da sezon başladıktan sonra transfer döneminin devam etmesinin kulüpleri olumsuz etkilediğini belirterek tartışmalara dahil olmuştu.
Alınan karara kaç kulübün destek verdiği açıklanmadı ancak Premier Lig yönetiminin yeni bir karar alabilmesi için 20 takımdan en az 14'ünün oy vermesi gerekiyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:40
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 20
Yorum
M:GÜL Bu oyuncu varken takımın sol bek ve stoperinde sürekli sorun yaşanır.Yedek olsa bile takımın ahengini bozar.Bu ülkede kapasitesi yerlerde ol
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 6
Yorum
semih TRANSFER BİTTİ DAHA SANTRFOR ALINACAK..20-25 GÜNDÜR YÖNETİM HAVANDA SU DÖVÜYOR..BIRAKIN PALAVRAYI...PARAMIZ YOK DEYİN OLSUN BİTSİN...
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Sosa müjdesi
Toplam 12
Yorum
saka bekle bekle son anda 5 milyon ver pes.yani abdulkadir top diye oynar sosayı.sahada denensin bakalım sosamı abdulkadirmi teke tek.çok yazık
İngiltere'de transfer dönemi kısaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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