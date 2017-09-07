Hubocan Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Olimpik Marsilyalı Tomas Hubocan, Trabzon'a geldi.
Saat 14.30'da Trabzon Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Hubocan, Trabzonspor kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrılan 31 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:34
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 4
Yorum
denizgs peki sen soruyorumusun başkanına fon parasını biriktiriyormsun diye alt yapı için
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
tayfa trabzonu sevdiği için mi geliyor boşta kalmamak ve paraya geliyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
murat kara duygusallığını bırakırsa yetenekli oyuncu, ama türk insanın kanında duygulsallık var
Hubocan Trabzon'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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