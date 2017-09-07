Saat 14.30'da Trabzon Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Hubocan, Trabzonspor kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrılan 31 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.







