 Hubocan Trabzon'a geldi – Fotomaç – 07 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Trabzon'a geldi

    <a href="/index/hubocan?id=5bfdba24-11e1-4222-9bab-36319f27fdb1" class="" rel="tag">Hubocan</a> Trabzon'a geldi

    Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Olimpik Marsilyalı Tomas , Trabzon'a geldi.

    Saat 14.30'da Trabzon Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan , Trabzonspor kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrılan 31 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.