Hubocan takımla ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.
Bordo-mavili futbolcuların ısınmanın ardından pas ve taktik, son bölümde ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.
Trabzonspor ile kiralık sözleşme imzalayan Slovak futbolcu Tomas Hubocan da takımla ilk idmanına çıktı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:46
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Trabzonspor KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
Marsilya Marsiliya cok ama cok seviniyor bu kazmayi satiyor diye
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Eto'o haber yolladı
Toplam 11
Yorum
net önceden bjk ye 3 yıllık sözleşmede diretti gelecekti transfer döneminin son günlerinde gitmek istiyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 15
Yorum
birdaha Ağlayarak gider
Hubocan takımla ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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