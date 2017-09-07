Hoşgeldin Hubocan
Trabzonspor, Marsilya’da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncunu 1 milyon euro’ya bir yıllığına kiraladı. 1.5 milyon euro alacak olan Slovak futbolcu bugün ya da yarın gelecek
Bordo-mavililer, transfer sezonunun bitimine saatler kala savunma hattını güçlendirme yolunda sağlam bir adım attı. Karadeniz ekibi, Marsilya'da forma giyen Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağlama konusunda Fransız kulübü ile her konuda anlaştı. Ardından Durica ve Kucka'nın da devreye girmesiyle Hubocan ile de görüşen yönetim oyuncu ve menajeriyle de prensipte el sıkıştı. Yapılan anlaşmanın ardından Hubocan ve menajeri Trabzon'a davet edildi. İkilinin bugün ya da yarın Türkiye'ye gelerek bordo-mavili yetkililerle son detayları görüşmesi ve imza atması bekleniyor. Bordo-mavili yönetimin Marsilya kulübüne Hubocan 1 milyon euro kiralama bedeli vereceği, oyuncunun ise yıllık 1 milyon 500 bin euro alacağı iddia edildi.
HER BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
31 yaşında ve 1.84 cm boyunda olan Hubocan, esas mevkisi sağ stoper olmasına karşın, sol bek ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Hatta İngiltere'nin Slovakya ile oynadığı son maçta sol bekte oynayan Hubocan, başarılı bir performans ortaya koymuştu. Teknik direktör Ersun Yanal, Avrupa seferine çıktığında bu oyuncu ile bizzat görüşmüş ve ardından da yönetim devreye girip resmi teklif yapmıştı.
SERT VE AGRESiF BiR OYUN TARZI VAR
Savunma hattında her bölgede oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Özellikle hızı ve ilk müdahaledeki
başarılı istatistikleri ile dikkat çeken Hubocan, yakın oynamaktan çekinmez,
sert futbolcudur ve saha içerisinde agresiftir. Defanstan oyun kurabilir ve en önemli avantajı yanında kendi vatandaşının oynayacak
olmasının yanı sıra takımda birçok Slovak oyuncunun bulunması. Özellikle Zenit'teki performansı ile dikkat çekse de yaşadığı sakatlık nedeniyle son
dönemde perfomansında kısmi düşüş yaşamıştı.
Yunus Emre SEL
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:45
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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