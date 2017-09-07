Hoş geldin Hubocan

Bordo-mavililer, transfer sezonunun bitimine saatler kala savunma hattını güçlendirme yolunda sağlam bir adım attı. Karadeniz ekibi, Marsilya'da forma giyen Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağlama konusunda Fransız kulübü ile her konuda anlaştı. Ardından Durica ve Kucka'nın da devreye girmesiyle Hubocan ile de görüşen yönetim oyuncu ve menajeriyle de prensipte el sıkıştı. Yapılan anlaşmanın ardından Hubocan ve menajeri Trabzon'a davet edildi. İkilinin bugün ya da yarın Türkiye'ye gelerek bordo-mavili yetkililerle son detayları görüşmesi ve imza atması bekleniyor. Bordo-mavili yönetimin Marsilya kulübüne Hubocan 1 milyon euro kiralama bedeli vereceği, oyuncunun ise yıllık 1 milyon 500 bin euro alacağı iddia edildi.

HER BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

31 yaşında ve 1.84 cm boyunda olan Hubocan, esas mevkisi sağ stoper olmasına karşın, sol bek ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Hatta İngiltere'nin Slovakya ile oynadığı son maçta sol bekte oynayan Hubocan, başarılı bir performans ortaya koymuştu. Teknik direktör Ersun Yanal, Avrupa seferine çıktığında bu oyuncu ile bizzat görüşmüş ve ardından da yönetim devreye girip resmi teklif yapmıştı.

SERT VE AGRESiF BiR OYUN TARZI VAR

Savunma hattında her bölgede oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Özellikle hızı ve ilk müdahaledeki

başarılı istatistikleri ile dikkat çeken Hubocan, yakın oynamaktan çekinmez,

sert futbolcudur ve saha içerisinde agresiftir. Defanstan oyun kurabilir ve en önemli avantajı yanında kendi vatandaşının oynayacak

olmasının yanı sıra takımda birçok Slovak oyuncunun bulunması. Özellikle Zenit'teki performansı ile dikkat çekse de yaşadığı sakatlık nedeniyle son

dönemde perfomansında kısmi düşüş yaşamıştı.

Yunus Emre SEL