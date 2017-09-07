 Altyapı devrimi – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Altyapı devrimi

    Altyapı devrimi

    Bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan 14 Türk futbolcudan 8’i altyapıdan geliyor. Yabancı sınırının tartışıldığı bugünlerde bu istatistik dikkat çekiyor

    Fırtına'nın şu anda İbanez ile birlikte 12 yabancı ve 14 Türk oyuncusu var. Türk futbolcuların 8'ini ise altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu. Yabancı sınırlaması tartışmalarının yapıldığı Süper Lig'de altyapısından yetişen 8 futbolcuyu kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu özelliğiyle dikkat çekti. Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan ve Batuhan Artarslan altyapıdan yetişen isimler olurken; Burak, Olcay, Onur, Kamil, Uğur ve Okay ise transfer edildi.

    YAŞ ORTALAMALARI 21
    Altyapıdan gelen 8 oyuncunun yaş ortalaması sadece 21. 27 yaşındaki Mustafa Akbaş en tecrübeli isim, onu 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan, 23 yaşındaki Batuhan, 21 yaşındaki Uğurcan, 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı takip ediyor.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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