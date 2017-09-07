Altyapı devrimi
Bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan 14 Türk futbolcudan 8’i altyapıdan geliyor. Yabancı sınırının tartışıldığı bugünlerde bu istatistik dikkat çekiyor
Fırtına'nın şu anda İbanez ile birlikte 12 yabancı ve 14 Türk oyuncusu var. Türk futbolcuların 8'ini ise altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu. Yabancı sınırlaması tartışmalarının yapıldığı Süper Lig'de altyapısından yetişen 8 futbolcuyu kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu özelliğiyle dikkat çekti. Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan ve Batuhan Artarslan altyapıdan yetişen isimler olurken; Burak, Olcay, Onur, Kamil, Uğur ve Okay ise transfer edildi.
YAŞ ORTALAMALARI 21
Altyapıdan gelen 8 oyuncunun yaş ortalaması sadece 21. 27 yaşındaki Mustafa Akbaş en tecrübeli isim, onu 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan, 23 yaşındaki Batuhan, 21 yaşındaki Uğurcan, 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı takip ediyor.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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